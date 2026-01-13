Златото взриви пазарите, среброто полудя за ден

Златото и среброто направиха рязък и необичаен скок в началото на седмицата, като само в рамките на един търговски ден пазарите станаха свидетели на движения, които обикновено се случват за седмици. От затварянето на пазарите в петък, 9 януари, до понеделник, 12 януари, цената на златото се повиши с около 1,3% и в рамките на деня за кратко премина психологическата граница от 4600 долара за тройунция – най-високото ниво в историята. Среброто реагира още по-експлозивно, като поскъпна с около 4,1% и достигна приблизително 83 долара за тройунция, също в непосредствена близост до исторически връх.

Зад това движение стоят две паралелни кризи, които едновременно разклатиха доверието на инвеститорите. Първата е ескалиращата ситуация в Иран, където продължаващите протести, растящият брой жертви и размяната на остри заплахи между властите в Техеран и администрацията на Доналд Тръмп засилиха страховете от регионален конфликт с глобални последици. Втората криза идва от САЩ и засяга самото сърце на световната финансова система – Федерален резерв.

Скандалът около председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, срещу когото започва разследване, свързано с ремонта на сградата на централната банка, допълнително разклати пазарите. Напрежението ескалира, след като самият Пауъл публично обвини президента Доналд Тръмп в политически натиск, което постави под въпрос независимостта на най-важната централна банка в света. Тази комбинация от геополитически риск и институционална несигурност моментално даде силен тласък на т.нар. защитни активи.

Анализатори отбелязват, че толкова силно движение в рамките на един ден е сравнително рядко и обикновено е знак за масова и емоционална реакция на пазарите. Подобен старт на годината често предвещава повишена волатилност и устойчив интерес към благородните метали и през следващите месеци, особено ако глобалната несигурност се задълбочи.

Според анализатора Макс Баклаян потенциалът на златото далеч не е изчерпан. „Настоящото движение е част от по-голям възходящ цикъл. При запазване на глобалните тенденции и задълбочаване на проблемите в паричните системи цената на инвестиционното злато може да достигне 10 000 долара за тройунция до края на този цикъл“, коментира той. Рязкото поскъпване на златото и среброто ясно показва едно – когато доверието в политиката и институциите се разклаща, пазарите отново търсят сигурност в благородните метали.

