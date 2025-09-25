Над 12 г на тон! Голяма държава откри уникално находище на злато

Канадската минна компания Aya Gold & Silver откри

голямо находище на злато в Мароко.

Тази находка може да промени ролята на страната в световната минна индустрия.

Мястото се намира в района на Асирам, досега недостатъчно проучен район в източно Мароко. По време на нов етап от сондажите компанията е открила златоносна зона, простираща се на 8 километра, пише Daily Galaxy.

Повърхностните проби, взети от това място, показват обещаващи резултати, със

съдържание на 12,2 грама злато на тон и 4,1% мед.

Регионът Тингир е богат на минерали. Това откритие обаче бележи една от първите големи находки на злато и мед в такива концентрации в този специфичен район.

Мароко е известно предимно с огромните си запаси от фосфати,

но страната вече ще привлече вниманието и с потенциала си за добив на злато и мед. С увеличеното проучване на находището Асирам държавата би могла да се превърне в основен играч в световната минна индустрия.

„Това откритие се отличава с комбинацията си от злато и мед. Този благороден метал е винаги търсен, а медта става все по-важна поради ролята си в електрическите превозни средства и технологиите за чиста енергия. Наличието и на двата метала на едно място би могло да направи проекта Бумедиен много по-печеливш и да проправи пътя за пълномащабна полиметална мина.

Високите резултати показват икономическа жизнеспособност“,

се казва в статията.

Ако всичко върви добре, новият проект би могъл да привлече чуждестранни инвестиции в Мароко, да създаде работни места и да стимулира развитието на инфраструктурата в източната част на страната. Нещо повече, 8-километровият участък може да е само началото.

