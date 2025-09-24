Пловдив става столица на златото. Нещо невиждано

Пловдив, древният и вечен град, ще запише още една историческа страница – този път със златни букви. В пореод, в който златото отново чупи рекорди с цената си, на 4 октомври, градът под тепетата ще бъде домакин на откриването на първия по рода си у нас музей на инвестиционното злато – „Пазител на стойност“, съвместен проект на Tavex и предприемача Макс Баклаян.

Музеят не е просто галерия от витрини с лъскави експонати. Това е преживяване, което води посетителите на пътешествие през времето – от звездния прах преди милиарди години, през първите златни монети и икономическите революции, до днешния свят на инфлация, дигитални валути и нестабилни пазари.

Златният елит идва в Пловдив

В чест на събитието, за първи път в България пристигат представители на най-големите и влиятелни институции в света на златото. Сред тях са:

World Gold Council – глобалният авторитет по отношение на инвестиционното злато,

Valcambi, Royal Mint, Argor-Heraeus, Nadir и Austrian Mint – водещи световни рафинерии и монетни дворове.

Техни специални щандове ще бъдат разположени под шатра пред музея, където посетителите ще могат да разгледат най-новите им продукти, да научат повече за процеса на производство и дори да се срещнат с представители на компаниите.

Музей с мисия

„Пазител на стойност“ има амбициозна, но и изключително необходима мисия – повишаване на финансовата култура в България. В свят на инфлация, икономически кризи и нестабилни валути, златото остава универсален символ на устойчивост и стойност.

Изложбата разглежда въпросите, които всеки от нас си е задавал поне веднъж:

Какво всъщност са парите?

Защо губят стойността си?

Как можем да я запазим в един постоянно променящ се свят?

От каурови миди до биткойни

Музеят не е просто разказ за златото – той проследява цялата история на парите. Посетителите ще могат:

да видят оригинални златни и сребърни монети от различни епохи,

да „плащат“ със сол, миди или монети от древността,

да сравнят цени на основни продукти от 90-те години с днешните,

и да разберат какво се случва, когато липсва обща мярка за стойност.

Не урок, а преживяване

„Пазител на стойност“ не се стреми да бъде сух икономически курс. Това е интерактивна, образователна и вдъхновяваща изложба, която говори както на обикновения човек, така и на инвеститора, на ученика и на преподавателя, на любопитния турист и на страстния нумизмат.

Златото – вчера, днес и утре

В свят, в който стойността на парите често е под въпрос, златото остава постоянна величина, пазител на стойност във времена на промяна. С откриването на музея „Пазител на стойност“, България получава не просто културна атракция, а златен ориентир за бъдещето.

