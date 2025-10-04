Откриха находище на мед, злато и сребро за 337 милиарда долара

Най-голямото находище на злато, сребро и мед за последните три десетилетия

е открито в Аржентина, съобщава Indian Defence Review.

Това монументално находище, оценено на приблизително 337 милиарда долара и разположено в планинския район на провинция Сан Хуан, открива нови възможности и представя нови предизвикателства за икономиката на страната. Съвместното предприятие между BHP и Lundin Mining е готово да пусне на пазара този забележителен ресурс.

Важно е да се отбележи, че минният потенциал на Южна Америка е известен отдавна, но това ново откритие в Аржентина постави нов стандарт.

Геолозите са открили изумителната комбинация от над 80 милиона унции благородни метали (2268 тона)

и над 12 милиона тона мед, оценени на изумителните 337 милиарда долара. Това находище е не само най-голямото по рода си през последните години, но и би могло да направи Аржентина един от най-големите износители на мед и благородни метали в света.

„Мащабът на находището е труден за надценяване. В дългосрочен план общата стойност на откритите минерали би могла да промени цялата финансова траектория на Аржентина. За страна, исторически фокусирана върху износа на селскостопански продукти, този нов ресурс би могъл да диверсифицира икономиката по начини, немислими досега“, се казва в статията.

Въздействие върху глобалните вериги на доставки

Интересното е, че откриването на това огромно находище се случва в период на бърз растеж на световното търсене на мед, особено в индустрии като електрически превозни средства и възобновяема енергия. Тъй като страните по света се стремят да внедрят по-екологични технологии, нуждата от мед е по-належаща от всякога.

Отбелязва се, че новото богатство на мед в Аржентина я прави ключов играч в прехода към зелена енергия. Като един от най-големите производители на мед в света, страната би могла да помогне за намаляване на глобалната зависимост от традиционни доставчици като Чили и Перу, като едновременно с това въведе конкурентни цени, които са от полза за промишлените потребители. Това е особено важно за развитите страни, които се стремят да гарантират стабилността на своите вериги за доставки на минерали на фона на геополитическото напрежение.

Разработването на това огромно находище би могло да трансформира световните вериги на доставки, а Аржентина би се превърнала в стратегически доставчик на пазара на минерали.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com