Два метала изместиха златото. Прогнозата за 2026 г.
Експертите предупреждават, че настоящото рали е трудно предвидимо
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Експертите предупреждават, че настоящото рали е трудно предвидимо
Последиците са като тези в Япония
При удължаване на извънредното положение ще се изместят и държавните зрелостни изпити
Преносен газопровод ще бъде изместен заради строежа на новата отсечка на метрото в района на булевард "Черни връх" в София. На 27-ми и 28-ми април, п...