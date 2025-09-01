Това се случва със среброто за първи път от години!

Спот цената на среброто (текущата пазарна цена) надхвърли 40 долара за тройунция за първи път от 2011 г., сочат данни на борсата "Комекс" (Comex), подразделение на Нюйоркската стокова борса.

Среброто поскъпна с 1,4 на сто днес, достигайки 40,29 долара за тройунция. От началото на годината цената на среброто е нараснала с около 40 на сто.

Поскъпването на ценния метал отразява очакванията за понижение на лихвите на Управлението за федерален резерв (УФР), които засилват интереса на инвеститорите към благородните метали.

В същото време спот цената на златото се увеличи с 0,7 на сто и една тройунция се търгува около 3470 долара. Очакванията са до края на годината златото да достигне рекордните 3600 долара за тройунция (31,1 грама), съобщава в. "Уолстрийт Джърнал", позовавайки се на анализатори на "Ей Ен Зет ризърч" (ANZ Research), предава БТА.

Октомврийските фючърсни договори на златото, търгувани на "Комекс", също наддадоха с почти 0,7 на сто до 3510 долара за тройунция, а на среброто – с 0,8 на сто до 41,1 долара за тройунция.

