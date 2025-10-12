Ново напрежение! Китай с тежки обвинения към САЩ

Търговското напрежение между Китай и Съединените щати отново се нажежи след като Пекин остро реагира на изявленията на Доналд Тръмп. Докато американският президент определи китайските ограничения върху износа на редкоземни елементи като „враждебни“, Китай отвърна, че именно митата на Вашингтон са лицемерни и вредят на преговорната атмосфера.

Пекин отвръща на удара

Китай нарече заяви вчера, че американските мита върху китайски стоки, въведени от президента Доналд Тръмп, са лицемерни и защити ограниченията си върху износа на редкоземни елементи, но не обяви нови мита върху американски продукти, предаде Ройтерс.

Министерството на търговията съобщи в изявление, че износните му ограничения върху редкоземните елементи – които Тръмп в петък нарече „изненадващи“ и „много враждебни“ – следват серия американски мерки от последните месеци, включително след двустранните търговски преговори в Мадрид миналия месец.

Пекин цитира включването на китайски компании в търговския черен списък на САЩ и налагането на пристанищни такси върху китайски кораби като примери.

Мотиви и обвинения

„Тези действия сериозно увреждат интересите на Китай и подкопават атмосферата за двустранни икономически и търговски преговори. Китай категорично се противопоставя на тях“, се казва в изявлението на министерството.

Китай обаче не свърза изрично тези действия на САЩ с ограниченията върху износа на метали, като посочи, че те са мотивирани от опасение потенциалното военно приложение на тези метали във време на „чести военни конфликти“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com