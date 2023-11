Група "Меднес" оглави класациите

Група "Меднес" измести Тейлър Суифт от британската класация за албуми с Theatre of the Absurd Presents C'est la vie, съобщи компанията която следи продажбите и изготвя класациите на сайта си.

Това е третият албум на групата, оглавил британската класация, но е първият студиен - другите два бяха сборни (Complete Madness - 1982 г. и Divine Madness - 1992 г.).

Албумът 1989 (Taylor's Version) на Тейлър Суифт слезе на второ място след три последователни седмици начело на класацията.

Дрейк се изкачи с 21 места в британската класация до трета позиция с албума For All the Dogs след пускането в продажба на делукс изданието Scary Hours миналата седмица.

На четвърто място в британската класация за албуми е Hackney Diamonds на група "Ролинг стоунс". Пета е Доли Партън с Rockstar - сборник с кавъри с участието на звезди като Стинг, Майли Сайръс, Пол Маккартни и Ринго Стар от "Бийтълс". Шеста е Оливия Родриго с "Guts".

Джак Харлоу оглави британската класация за сингли за втора седмица с рап-поп хита Lovin On Me. На второ място са Касо, Рей и "Ди-блок Юръп" с Prada, следвани от Greedy на Тейт Макрей.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com