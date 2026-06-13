Апокалипсис в Севлиево! Десетки къщи са под водата, издирват 55-годишен мъж (обновена)
Реката отнесе 87 метра тръби
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Реката отнесе 87 метра тръби
Придошлата река Бързия отнесе временен мост и прекъсна движението по пътя Монтана – Берковица, съобщиха от областното пътно управление. От 4 май шофь...
Придошлата река Бързия заля пътя между Берковица и Монтана и спря движението за 5 часа, съобщиха от областното пътно управление в Монтана. Към 1 часа...
Придошлите реки на река Струмешница подкопаха бетонна колона на ж.п моста край петричкото село Митиново и изместиха релсите на железопътната линия. Ин...