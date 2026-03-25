Общество

Ето кога местим стрелките за лятното време

Това съобщиха от Българския институт по метрология

25 мар 26 | 17:33
1007
Стандарт Новини

Местим стрелките на часовниците този уикенд. В 03:00 ч. на 29 март 2026 г. се въвежда лятното часово време, съобщиха от Българския институт по метрология, предаде Нова тв. 

Лятното часово време се въвежда в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 г.

През 2018 г. беше представено предложение за прекратяване на смяната на часовото време два пъти годишно в Европейския съюз. До вземането на окончателно решение действащата система остава в сила.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Коментирай