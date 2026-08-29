Времето в неделя: става ли за планина?

Последният неделен ден на август ще предложи типично лятно време в по-голямата част от страната, но не навсякъде. НИМХ издаде жълт код за интензивни валежи в шест области, където са възможни краткотрайни, но по-силни дъждове и гръмотевици.

През нощта над западната половина на България ще има временни увеличения на облачността. На места ще превали и ще прегърми, като вятърът в много райони постепенно ще стихва.

В неделя, 30 август, времето ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. По-динамична ще бъде обстановката над Рило-Родопската област, където ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

Жълт код за интензивни валежи е обявен за:

София София-област Монтана Перник Кюстендил Благоевград

В останалата част от страната времето ще остане предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, а в София — около 32°.

Какво време ни очаква на морето?

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

Температурите по крайбрежието ще достигнат 26°-28°, а морската вода ще бъде между 24° и 26°. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините също са възможни бури

В планинските райони ще има развитие на купеста облачност, главно около и следобед. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици.

По най-високите върхове на Рила и Пирин вятърът ще бъде умерен от северозапад.

Жегата се завръща в началото на седмицата

В понеделник и вторник времето ще бъде предимно слънчево. Сутрин над източните райони ще има ниска слоеста облачност.

Следобед над планините в Югозападна България отново ще се развива купеста облачност и на отделни места са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици.

Температурите ще се повишат до 31°-36°, което означава, че лятното време ще продължи и в началото на септември.