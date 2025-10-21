Идва космическо чудо. Рядка комета осветява небето

В края на октомври кометата A6 Lemmon ще посети небето над нашата планета.

Това ще бъде наистина уникално зрелище, тъй като кометата се завръща в нашата слънчева система приблизително веднъж на всеки хиляда години.

Според излизащия в английския град Шефийлд ecoportal.net, тя се е приближила до Земята за последно през 7. век и ще бъде близо до Земята отново едва през 3421 г.

Астрономите твърдят, че кометата е дошла от най-отдалечените краища на слънчевата система, точно отвъд Плутон.

Най-близкото приближаване на кометата до Земята ще бъде днес на разстояние от 90 милиона километра. Тази комета е най-добре видима от Северното полукълбо. Най-доброто време за наблюдение е 25–28 октомври, когато кометата е близо до пикова яркост и сравнително високо над хоризонта. До края на октомври или началото на ноември кометата може да достигне магнитуд 4, ставайки видима с невъоръжено око, след което бързо ще избледнее.

Кометата е наблюдавана за първи път на 3 януари 2025 г. от Mount Lemmon Survey. По това време тя е била толкова слаба, че е била сбъркана с астероид. По-късно са открити архивирани изображения на Pan-STARRS от 12 ноември 2024 г. Допълнителни наблюдения разкриват кома и къса опашка, потвърждавайки кометната ѝ природа. По-късно обектът е официално обозначен като C/2025 A6 (Lemmon).

Преди това учените откриха аномална свръхнова звезда с много странни свойства. Това им позволи да преосмислят някои от най-фундаменталните вярвания за смъртта на изключително големи звезди и съдбата на тези обекти в последните им мигове.

