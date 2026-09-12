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Изстреляха капсулата "Орион"

Изстреляха капсулата "Орион"

Талахаси. Американската капсула "Орион" беше изстреляна днес от космодрума Кейп Канаверал във Флорида на първия си дългооочакван изпитателен полет, пр...

05 декември | 15:52
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