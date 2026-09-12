Хирошима пазила десетилетия наред тайна, родена в ядрения огън
Учените откриха рядък материал, формиран при над 7000 градуса и светкавично охлаждане
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Учените откриха рядък материал, формиран при над 7000 градуса и светкавично охлаждане
Очаква се да има голям интерес към тях
Това сложи край на нейното продължило седем години пътешествие в космоса
От компанията могат да рестартират производството по всяко едно време
На борда на капсула на SpaceX има четирима души
Мaлчугaнът oткрил кутиятa c прeпaрaтa в кухнятa и гo oтвoрил
Това ще е първо приводняване на американска пилотирана капсула от 45 години след завръщането на "Аполо" в Тихия океан от съвместната мисия със Съюз
Частната компания SpaceX и НАСА планират да върнат астронавтите Дъг Хърли и Боб Бенкен от Международната космическа станция на Земята в неделя следобе...
Осем пътници ще летят в капсула
Това е 17-а им мисия с товари за Международната космическа станция
Талахаси. Американската капсула "Орион" беше изстреляна днес от космодрума Кейп Канаверал във Флорида на първия си дългооочакван изпитателен полет, пр...