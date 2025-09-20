Представиха умни очила с вграден цветен екран

Meta представи най-смелата си иновация досега –

умните очила Meta Ray-Ban Display,

първите с цветен екран, вграден в самото стъкло. Дисплеят е разположен в дясното око и за носещия изглежда сякаш информацията виси във въздуха, докато за околните остава напълно невидима.

Потребителите могат да виждат маршрути, рецепти, съобщения от телефона си или дори да получават бързи справки чрез изкуствен интелект за произведения на изкуството и сгради на улицата – всичко това без да вадят устройство от джоба.

Очилата се свързват чрез Bluetooth с телефони под Android и iOS и така превръщат погледа в екран.

Камера, микрофон и управление с пръсти

В елегантната рамка е вградена камера за снимки и видео, която при запис светва индикатор, за да предупреждава околните. Освен това моделът предлага микрофон и високоговорители за разговори и музика.

Управлението е с докосване и плъзгане по рамките или чрез специална гривна, която отчита стискания и движения на китката като команди. Очилата разпознават и „писане“ с пръсти върху повърхности, превръщайки всяка маса в клавиатура.

Пазарна премиера и цена

Meta ще предложи Ray-Ban Display в САЩ още този месец на цена от 799 долара (около 680 евро). От началото на 2026 г. моделът ще бъде достъпен в Обединеното кралство, Франция, Италия и Канада, а европейските цени ще бъдат обявени допълнително. Батерията на дисплея издържа около шест часа с едно зареждане, а калъфът осигурява допълнителни 30 часа.

В Нидерландия паралелно ще се продава и версия без екран – умните очила Meta Ray-Ban, които предлагат камера, микрофон и високоговорители, работят до осем часа и струват 419 евро.

Полемика за личното пространство

Въпреки сигналната светлина, която показва кога се снима, новите очила вече предизвикват сериозни опасения за неприкосновеността на личния живот. На фестивал в Ротердам мъж е бил засечен да снима жени в тоалетни помещения, което доведе до забрана за влизане с очила с камера в музикалната сцена „Тиволи Вреденбург“ в Утрехт.

Критиците предупреждават, че технологията може да се превърне в средство за скрито наблюдение, а защитниците на иновацията подчертават вградените мерки за сигурност.

