Елизабет II я няма от 4 години: Невероятните обрати, които разтърсиха кралското семейство
От възкачването на Чарлз III и семейния разрив до неочакваното завръщане на Хари и Меган – британската монархия продължава да пише история
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От възкачването на Чарлз III и семейния разрив до неочакваното завръщане на Хари и Меган – британската монархия продължава да пише история
Членовете на кралското семейство са участвали в 2700 ангажимента в страната и чужбина
Лондон. Принцовете Уилям и Хари се включиха днес наред с колегите си от армията в изграждането на диги срещу наводненията на Острова, предаде ДПА. Бра...