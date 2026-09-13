Първите двама отпаднаха от "Фермата". Ето кой влиза на тяхно място
Първата епична битка в шоуто продължи два часа
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Първата епична битка в шоуто продължи два часа
В тандемната игра ключов беше стратегическият подход на двойките
Напрегнатата церемония на розата
София. Правителството прие Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Срокът й на действие е до 2020 г., а...