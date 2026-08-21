Хари и Меган пак разпалиха кралската семейна драма

Принц Хари и съпругата му Меган явно са готови отново да се нанесат направо в центъра на кралската драма. Според "Дейли мейл" завръщането им във Великобритания вече изглежда все по-реално, а това поставя Бъкингамския дворец пред доста неудобен въпрос - какво ще стане, когато Хари отново е на една ръка разстояние от баща си, брат си и всички стари конфликти. Крал Чарлз III, поне официално, бил повече от щастлив да вижда сина си и внуците си по-често. Само че зад затворените врати едва ли всички отварят шампанското.

Чарлз иска семейство, Уилям може да получи главоболие

За краля ситуацията изглежда проста - синът му се връща, а Арчи и Лилибет ще бъдат много по-близо до дядо си. В дворцовите среди упорито се подчертава, че Чарлз иска отношенията с Хари да останат лични и семейни, далеч от официалните роли и прожекторите.

Но веднага щом Хари се приближи до двореца, сянката на принц Уилям неизбежно пада върху историята. Отношенията между двамата братя отдавна са замразени, а британските таблоиди вече се питат дали връщането на блудния син няма отново да разбърка йерархията и да постави престолонаследника в крайно неловко положение.

Дворцовите слухове вече кипят

В социалните мрежи тръгнаха версии, че Чарлз бил притиснат от Хари, а според други по-малкият му син използвал здравословното състояние на краля, за да се върне по-близо до фамилията. Нито едно от тези твърдения няма надеждни доказателства, но това, разбира се, не попречи на кралската клюкарска машина да заработи на пълни обороти.

Британски медии твърдят, че лечението на Чарлз продължава, но вече е значително ограничено и се прилага като предпазна мярка. Бъкингамският дворец продължава да пази медицинските подробности, а всяка липса на информация моментално се запълва с нов слух.

И личният секретар на краля попадна в сапунката

Дори сър Клайв Алдъртън, един от най-близките хора до Чарлз, не беше пощаден. Появиха се твърдения, че той бил толкова недоволен от размразяването на отношенията с Хари, че обмислял да напусне.

Само че близки до двореца източници побързаха да полеят този слух със студена вода. Според британските медии именно Алдъртън е помогнал за организирането на срещата между Хари и краля миналия месец, което е особено любопитно предвид факта, че отношенията между него и принца през годините никак не са били приятелски.

Меган вече гледа училища и може би къща

Тук историята става още по-интересна. Според публикации Меган е използвала последното си посещение във Великобритания не само за семейни срещи, а и за доста практична мисия - да разгледа две потенциални училища в Котсуолдс за Арчи и Лилибет.

И това не е всичко. Появиха се твърдения, че Хари и Меган вече са хвърлили око и на бъдещ дом, който в момента принадлежи на известна публична личност. Нито училищата, нито имотът са потвърдени независимо, но подробностите звучат достатъчно конкретно, за да подхранят подозрението, че куфарите може вече да са почти стегнати.

Старият спор за охраната пак чука на вратата

Има обаче една доста неудобна подробност. Хари години наред твърдеше, че не може спокойно да води семейството си във Великобритания заради проблемите около охраната им и дори води съдебни битки по темата.

Ако сега Съсекс действително решат отново да живеят на Острова, въпросът ще изскочи незабавно - какво точно се е променило. И кой ще плаща и отговаря за сигурността на семейството, когато то вече не е само на кратко посещение.

Най-интересната среща обаче още предстои

Според "Дейли мейл" голямото завръщане може да стане съвсем скоро. Ако това се случи, вниманието няма да бъде насочено само към Чарлз, а към момента, който кралските наблюдатели чакат от години - първия истински тест дали Хари и Уилям могат изобщо да стоят отново в една стая без старите обиди да избухнат.

А ако до тях са и Меган и Кейт, британската преса със сигурност няма да изпусне нито един поглед, жест или ледено мълчание.