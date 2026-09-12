Всичко за Кон

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Кон уби шофьор на пътя

Кон уби шофьор на пътя

Жестока катастрофа с безстопанствен кон отне живота на 39-годишен мъж от Плевен. Тежкият инцидент е станал на пътя от Елхово към Средец, на около 2,5...

21 март | 13:52
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Кон прати кола в канавка

Кон прати кола в канавка

Внезапно изскочил кон на пътното платно се заби в лек автомобил и возилото се озова в крайпътна канавка. Пострадал е шофьорът на колата, който е с кон...

02 март | 10:40
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