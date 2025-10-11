Доброволци спасиха кон, оставен да умре

След сигнал за изнемощял кон в окаяно състояние, изоставен на поляна и оставен да умира, доброволци от сдружение „Помогни и спаси живот“ откриват животното и успяват да го спасят. Конят, продаден за 500 лева от собствениците му, вече е на сигурно място и ще бъде транспортиран до Стара Загора.

Истинска битка за живот започва – с рани, глад и страдание зад гърба му, но и с нов шанс пред очите му. От сдружението споделят, че предстоят лечение и дълго възстановяване, а всяка помощ – финансова, морална или просто човешка подкрепа – е от значение. „Той заслужава да живее без болка, с достойнство и любов“, казват спасителите, пише GlasNews.bg.

Ето какво написа Anastasiya Haritu :

Не знам как да напиша правилните думи, за да мога да ви опиша и разберете, как се почувствах днес, след гледката която видях на живо. Наистина не знам, приятели..

Вчера една публикация за зов за помощ от една снимка на един човек, на кон в окаяно състояние, на улицата, с наведена глава, стърчащи кокали, рани, ми беше достатъчно днес в 10:00 часът да бъда при него.

Той не бе далеч от мен, а гледката на живо, бе съвсем различна от тази на снимката. Както и емоциите.

Беше на поляната, забравен от всички. Отиваше си. Беше собственост на роми, с които се спазарих за 500 лева, да го откупя и освободят.

С благодарение на помощта и съветите, няколко часа подред, от едни прекрасни конски хора - успяхме

Днес кончето е спасено. При нас е. В понеделник ще замине за Стара Загора, където ще бъде поето от д-р Галина Симеонова, една от най-добрите специалисти по коне в България. Тя ще направи всичко възможно, за да му се даде шанс за по-добър живот.

Транспортирането му ще струва около 600 лева, а лечението тепърва предстои. Ще споделям всяка стъпка оттук нататък – какво ще се прави и какво ще струва.

Моля ви от сърце – нека заедно отново да помогнем на това изстрадало същество.

Всеки лев, всяко споделяне и всяка добра мисъл имат значение.

Той заслужава да живее вече без болка, с достойнство и любов.

Благодаря още веднъж на всички, които подадоха ръка –

вие сте истинските хора със сърца.

Сдружение “Помогни и спаси живот”

IBAN: BG47STSA93000025511408

BIC: STSABGSF

REVOLUT: 0877661369 - @anastabk6m

Еконт/Спиди гр.Троян

“Помогни и спаси живот”

Тел: 0877661369

