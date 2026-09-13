Всичко за Златка Димитрова

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Златка се показва в клип

Златка се показва в клип

Златка Димитрова, която загуби бебето си преди седмица, ще се покаже бременна в най-новото видео на Йоанна Драгнева - "Силен и див". Певицата разказва...

15 август | 17:35
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Златка загуби бебето си

Златка загуби бебето си

Трагедия сполетя Златка Димитрова и нейния любим. Плеймейтката призна на официалната си страница във Facebook, че е загубила бебето си в напреднала б...

09 август | 19:15
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