Обрат с личните карти! Нови бонуси и условия
Държавата опростява документите
Следете всички новини, анализи и коментари за Валидност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Държавата опростява документите
Ваучерите, които бъдат издадени през тази година, ще бъдат издадени лева
Има възможност винетката да бъде купена до 30 календарни дни преди датата на нейната активация
Общият брой на безплатните винетки, предоставени през 2024 г., е 237 292
По този начин ще се избегне струпването на хора пред гишетата на МВР
Причината е масовото изтичане на валидността на документите за самоличност.
През миналата година издадените електронни винетки на хора с увреждания са над 232 хиляди
София. Валидността на годишните винетки за 2014 г. изтичат днес, алармират от Агенция „Пътна инфраструктура". Шофьорите, които досега не са купили ст...
Глобата шофиране без винетка или със стар стикер е 300 лв.