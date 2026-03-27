Евродепутати бият тревога! Скопие ни готви европейски удар през кръстта

Български евродепутати сигнализират, че Република Северна Македония активно лобира в Брюксел за отпадане на изискването да промени Конституцията си като условие за започване на преговорите за членство в ЕС. В момента процесът на европейската интеграция на Скопие е блокиран заради отказа на страната да изпълни т.нар. френско предложение и да впише българите в основния си закон, предаде БНТ.

В началото на май Външната комисия в Европейския парламент ще гласува годишния доклад за напредъка на Северна Македония. Българските евродепутати предупреждават, че проектодокладът съдържа притеснителни за София моменти и призовават българската дипломация да се намеси активно.

Докладите на Европейския парламент за напредъка на страните кандидатки нямат законодателен характер и не мога да променят процеса на преговорите за членство. Според българските евродепутати обаче Скопие ги използва за вътрешнополитическа пропаганда. Миналата година в проектодоклада бяха включени понятия като "македонски език и идентичност", което предизвика остри критики от страна на София. При гласуването в пленарна зала фразите отпаднаха.

В проектодокумента тази година основният докладчик - австрийският евродепутат от Зелените Томас Вайц, настоява ЕП да поиска тълкуване от Съвета на ЕС за правния статут на втория протокол към Договора за добросъседство и сътрудничество между България и РСМ. В този протокол, който е част от преговорната рамка между Брюксел и Скопие, е заложено изискването за вписването на българите в Конституцията.

"Това е едно искане, което в Скопие много желаят някой от колегите да направи такова нещо. Това е пределно, кристално ясно - в член 5 от преговорната рамка, която е приета от всички 27 страни членки и от страната кандидат е записано, че и двата договора - Преспа и договора с България, заедно с годишните протоколи, са част от тази преговорна рамка", каза евродепутатът от ЕНП Андрей Ковачев.

Според евродепутатите е тревожен фактът, че Скопие се опитва да лобира за отмяна на френското предложение.

"Северномакедонският външен министър беше изключително активен в последните дни. Мога да кажа, че изтърка един чифт обувки да се среща с кого ли не в ЕП и определено изводът е, че има желание за отхвърляне на договореностите от 2022 година, така наречения френски компромис и за поставяне на изцяло нови условия и изцяло нова преговорна рамка", каза Станислав Стоянов, евродепутат "Европа на суверенните нации".

"Само че този път точно тук е нашата сила, защото точно тук ние твърдим, че не става дума за някакъв имагинерен спор между България и Северна Македония. Тук една страна - кандидат-член се опитва да наруши, да заобиколи, както каза тяхната президентка да намери "креативен подход" към решаването на проблемите и те отказват да изпълнят това, за което са се договорили, опитвайки се да го заобиколят", каза Ивайло Вълчев, евродепутат от Европейски консерватори и реформисти.

Евродепутатите припомнят, че именно заради двустранния протокол България се съгласи да приеме т.нар. френското предложение. Те се опасяват обаче, че държави, които преди са подкрепяли компромиса, започват да променят позициите си.

В самите партийни групи нещата са разделени доста по национален интерес, защото някак оставаме с впечатлението, че по една ексюгославска линия почти няма бивша югославска страна, която без да гледа какви са принципите да застава на страната на РСМ", каза Ивайло Вълчев, евродепутат от Европейски консерватори и реформисти.

Българските евродепутати настояват българската дипломация да е много по-активна на европейското ниво.

"Прави впечатление обаче липсата на позиция на българския външен министър. Крайно време е и той да се задейства, защото явно българският въпрос в Северна Македония не му е приоритет, но трябва да го сложи сред приоритетите си, защото иначе няма да свършим добре. Това е апелът, който искам да отправя чрез вас към нея", каза евродепутатът Станислав Стоянов.

И тази година докладът се очаква да установи липса на съществен напредък и реформи и затова властите в Скопие се опитват да прехвърля вината върху България.

"Виждаме и премиерът, и външният министър обикалят навсякъде, включително в ЕП и единствената им тема е т. нар. за тях билатеризация и едва ли не само заради това те не могат да продължат напред. Няма такова нещо, да се обърнем още веднъж към тях. Има си преговорна рамка, изпълнявайте условията, започвайте преговорите", каза Андрей Ковачев.

"С голямата шумотевица около такива доста по-интересни казуси като протокол 2 или отново вкараните на няколко места повдигания на темата за език и идентичност се скрива факта, че македонското общество може би ще гледа тези неща и няма да гледа частите в доклада, в които се говори за върховенство на закона, за корупция, за липсата на медийна свобода, за липсата на между парламентарен диалог с опозицията, за проблемите в екологията", каза Ивайло Вълчев, евродепутат от Европейски консерватори и реформисти.

Българските евродепутати се опасяват, че Северна Македония се опитва са прокара своите интереси в Брюксел и чрез НАТО, където заместникът на генералния секретар Марк Рюте е от Северна Македония.





