Изложбата „Национално / локално“ представя в Скопие творби от Художествената галерия в Казанлък

В Българския културно-информационен център в столицата на Република Северна Македония- Скопие се откри изложбата “Национално / Локално“.



Експозицията представя подбрани произведения от Художествената галерия в Казанлък на утвърдени майстори на българското изобразително изкуство – Христо Кутев, Дечко Узунов, Ненко Балкански, Константин Трингов и Стоян Домусчиев, заедно с работи на съвременни автори като Георги Борисов-Лъва, Велемир Петров, Румен Петков, Димитриос Пападакис, Румен Нечев, Дарина и Андрей Яневи.



Селекцията е дело на екипа, подготвил изложбата, с куратори Пламен Петров и Катя Христова и проследява връзките и приемствеността между различните поколения български художници. Посетителите ще могат да усетят общата нишка, която обединява класическото и съвременното в българската живопис.



От Художествена галерия – Казанлък подчертават, че изложбата в Скопие има особено символично значение, тъй като с нея институцията отбелязва своята 125-годишнина.





