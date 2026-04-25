Днес не се говори лошо: думите се връщат. Почитаме Марк

Днес православната църква почита паметта на свети апостол и евангелист Марк.

Свети Марк е родом от еврейско семейство в Йерусалим и е бил част от първите християнски общности. В началото съпътствал апостолите Павел и Варнава по време на техните мисии, а по-късно станал близък помощник и сподвижник на апостол Петър.

Евангелието, което носи неговото име и е повлияно от проповедите на Петър, се отличава с краткост и жив разказ. Наричано е от библейските учители и "журналистическо", защото събитията са пердадени по-кратко и ясно от останалите евангелия. В него акцентът пада върху делата и чудесата на Исус Христос, както и върху Неговата саможертва.

Според църковното предание Марк проповядвал в Александрия, където основал християнска общност и станал неин първи епископ. По-късно загинал мъченически, а мощите му днес се съхраняват във Венеция.

В народните вярвания денят е свързан с въздържане от клюки и празни приказки. Смята се, че всяка лоша дума може да се върне към човека и да донесе неприятности или нещастие.

По традиция вярващите отправят молитви към свети Марк, молейки за разбирателство в семейството, стабилен и щастлив брак, както и за плодородие и добра реколта.

