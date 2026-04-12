Ето с кои думи Христос изпълва сърцата ни с радост, която никой не може да отнеме

Нека черпим с пълни шепи от благодатта на Възкресението, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в проповедта си по време на богослужението за Второ Възкресение Христово в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“ в София.

Днес Българската православна църква празнува Великден - Възкресение Христово, наричан Празник на празниците.

В своя поздрав преди службата, патриархът каза, че радостта от Възкресението не престава и до днес.

Патриархът разказа как Иисус Христос се явил на своите ученици, за да ги увери във Възкресението Си. Въпреки че Го виждали с очите си, сърцата им още не намирали покой. Едва когато Господ духнал към тях и им казал „Приемете Светия Дух“, те се изпълнили с радост, която никой и нищо не можело да им отнеме. От този момент те станали свидетели и получили новия живот, за който Христос им говорил преди Своите страдания и Възкресение, каза патриархът.

Господ изпратил апостолите да проповядват, като им заръчал като преки свидетели на Неговия живот и Възкресение да призовават всички народи към покаяние, защото чрез него идва прошката, обясни Софийският митрополит.

Патриархът разказа още, че три години апостолите се радвали на близостта на въплътения Бог сред тях – наслаждавали се на Неговия мир, слушали гласа Му и били свидетели на чудесата, които вършел. Но Господ им казал: „За вас е по-добре, ако си замина, защото ако не замина, няма да дойде Утешителят“. Затова Той приел страданията и смъртта, за да даде на вярващите благодат, която да устрои Царството Божие в сърцата им, посочи Даниил.

Патриархът припомни и историята на апостол Тома, който не бил с учениците при първото явяване на Христос и не получил благодатта. Въпреки свидетелството на останалите апостоли, той не могъл да повярва и в продължение на седем дни преживявал съмнение и вътрешна борба. Осем дни по-късно Христос отново се явил и казал „Мир вам“. Тогава апостол Тома възприел този мир не само с очите си, но и с душата си – мир, който превъзхожда всеки ум, допълни Софийският митрополит.

Патриарх Даниил призова вярващите да черпят с пълни шепи от благодатта на възкресението.

По неговите думи Господ Иисус Христос е донесъл нов живот за света – живот по нови заповеди и с ново съдържание, който е чужд на самотата и страданието. Той е премахнал преградата между Бога и човека, съединил е човешкото естество със Своето и е дарил хората с онова, което Сам притежава по природа.

Софийският митрополит призова вярващите „с пълни шепи и с пълно благоговение“ да усвояват тази благодат, да живеят новия живот, да се очистват от греховете и страстите и да прибягват до покаянието. Той насърчи към разбирателство в семействата, съпружеска вярност, грижа за децата, искреност във взаимоотношенията и усърдие във всяко дело, като всичко се върши пред Бога. „Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си, припомни думите Му патриархът.

По думите му с вяра във Възкръсналия Христос хората стават участници в този благодатен живот и могат да видят как Бог устроява Своето царство в тях. „Това е повече от всичко онова, което светът с всичките си богатства може да даде, защото светът преминава, а радостта от вярата в Бога е вечна“, заключи патриарх Даниил.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com