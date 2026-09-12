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Харизмата е изкуство

Харизмата е изкуство

Правилата по пътя към лидерството се усвояват трудно, но завинагиМоралът е по-важен от магнетизма, уточняват експертите На върха има място за всеки -...

12 октомври | 6:30
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