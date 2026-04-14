Светъл вторник. Празнуват войнствени имена. Защо гонят лисици

На 14 април православната църква отбелязва Светли вторник – третия ден от Светлата седмица, която започва с Възкресение Христово и е изпълнена с радост и тържественост.

Светли вторник е посветен на прославата на Христовото възкресение. В православната традиция всеки ден от Светлата седмица има особено значение, но всички те са обединени от една основна идея – победата на живота над смъртта.

На този ден се почита и паметта на Пресвета Богородица като закрилница на християните.

Светлата седмица се смята за най-радостния период в църковната година, затова и обичаите са свързани с празничност и надежда. В народните вярвания тези дни са благоприятни за ново начало и носят късмет.

Продължават празничните трапези с великденски яйца и козунаци. Не се извършва тежка работа.

Светли вторник продължава духа на Великден – време за радост, споделяне и вяра в доброто.

Според старите обичаи на този ден се избягва тежък земеделски труд, тъй като се вярва, че земята трябва да остане "в покой" и да не бъде нарушавана.

Народните вярвания свързват 14 април и с различни природни знаци, по които се гадае за лятото. Ако времето е слънчево и топло, това се приема като знак за богата и плодородна година.

Валежите подсказват по-влажен летен сезон, докато студеното и ветровито време се тълкува като предвестник на по-суха година.

Червеното утринно слънце се смята за знак за силни ветрове, а липсата на зеленина по дърветата – за по-късно настъпване на пролетта.

В миналото денят е бил известен и като Мартин Лисогон.

В народните представи Свети Мартин е бил свързван с прогонването на лисиците – вярвало се е, че на тази дата те се изкарват от селата към горите, за да не вредят на стопанствата и да ловуват далеч от хората.

Празнуващи: Мартин, Мартина, Марта, Марти, Марто, Мартен, Мартена, Мартинела.

