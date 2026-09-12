Стотици се събраха на Седемте рилски езера. Заветите на Петър Дънов
Бялото братство посреща днес Космическата нова година
Следете всички новини, анализи и коментари за Духовност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бялото братство посреща днес Космическата нова година
В беседата беше подчертано, че тази страст представлява отрицание на живота
Историята на праведния Божи човек, учи за дълбочините на вярата
Защо Иисус предпочита да разказва истории вместо да изнася лекции
Известният астролог описа същността на всяка зодия само с една ключова фраза
Смирението е на фокус
Не давайте пари назаем
Валентин Ганев, Любомир Денев и Рада Москова сред големите победители на вечерта
Молят го за здрав брак
Днес е денят на всички с името "Измолен от Бога"
Вашата нация има вселенска мисия, казва хърватката, която е учител в познанието за душата и енергиите
Образованите хора са коректив на популистите и националистите и на търсенето на безпринципни политически решения, играейки си с тревогите и страховете...
Министър-председателят Бойко Борисов и водената от него делегация присъстваха на молебен в църквата „Св. Павел" в Рим, отслужен от Западно- и Средноев...
Малко са народите, които почитат светци, създали азбука и които честват празник на писмеността. Това е доказателство за мисията на българския народ и...
„Щом празнуваме просветата и духовността, значи продължаваме да сме на правилния път на развитие". Това каза пред "Фокус" столичният кмет Йорданка Фан...
Откриват ретроспективна изложба по повод празника