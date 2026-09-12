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Борисов: Правителството ще продължи да подкрепя развитието на културата и духовността в България

Борисов: Правителството ще продължи да подкрепя развитието на културата и духовността в България

Министър-председателят Бойко Борисов и водената от него делегация присъстваха на молебен в църквата „Св. Павел" в Рим, отслужен от Западно- и Средноев...

24 май | 13:25
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