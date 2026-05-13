Няма край! Втори вирус вилнее на круизен кораб, има жертви

Повече от 1700 души са поставени под карантина, а един човек е загинал на борда на круизен кораб, пристигнал в Бордо от Брест в нощта срещу сряда, 13 май, предаде АФП.

Сред 1233-мата пътници – предимно британци и ирландци – освен 90-годишния починал, около 50 души са проявили симптоми на стомашно-чревни проблеми. В момента се извършват тестове за евентуално наличие на норовирус. Екипажът на борда се състои от 514 души.

Корабът на Ambassador Cruise Line, отплавал от Шетландските острови на 6 май, е спрял в Белфаст, Ливърпул и Брест, преди да достигне Бордо, откъдето е планирано да отпътува за Испания.

Властите изключват връзка с хантавирус.

В сряда по обед корабът е бил акостирал в центъра на града, без да има въведени мерки за сигурност на сушата. Пътници са снимали Бордо от палубата на круизния кораб.

Първоначалните тестове на борда са изключили наличие на норовирус, но в Университетската болница в Бордо се извършват допълнителни изследвания, посочват здравните власти, пише "ДарикНюз".

Те не изключват възможността проблемът да е свързан с храна и отхвърлят всякаква връзка с хантавируса, който доведе до неотдавнашната смърт на трима пътници на круизния кораб MV Hondius, пътувал от Ушуая, Аржентина, към архипелага Кабо Верде.

Пикът на симптомите – повръщане и диария – е бил на 11 май, когато корабът се е намирал в Брест, според източника. Жертвата, човек на около 90 години, е починала преди пристигането в бретанското пристанище.

