Как бихте отговорили: Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?
Само един преписвач нва матурите, Елин Пелин зарадва тийновете
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Само един преписвач нва матурите, Елин Пелин зарадва тийновете
Стогодишен юбилей на Георги Калоянчев
Идеята се ражда по време на посещение на кмета на Чирпан в Борго Верчели
Последните строфи на великия поет и документи, свързани с дейността му като общественик и революционер четем в „Непознатият Яворов“
Това е скалъпена история, твърди Ахмед Дунгьов Школски директор бе изведен с полиция от училище, за да се извърши обиск в дома му заради иманярство....
Новият собственик сменя покрива и оправя фасадата с 25 000 лв. От 5 дни в най-тъжната сграда на София - къщата музей на Яворов, се забелязва движение...
Десетки благоевградчани почетоха 138-годишнината от рождението на българския поет и революционер Пейо Яворов. Възпоменателната церемония се състоя в с...
Благоевградската общественост ще почете 101 години от смъртта на поета и писателя Пейо Яворов с ритуал по полагане на венци и цветя. Церемонията ще се...
Благоевград. Благоевградската общественост отбеляза 137 г. от рождението на поета- революционер Пейо Яворов. В знак на признателност към личността и д...
Благоевград. С венци и цветя отрупаха в сряда благоевградчани паметника на големия български поет и революционер Пейо Яворов по повод 100 години от не...
Благоевград. Община Благоевград ще почете 100-годишнината от смъртта на Пейо Яворов. Ритуалът по полагане на венци и цветя ще се състои пред паметник...
Явора Стоилова призовава собствениците на сградата да я ремонтират Точно 100 години се навършват утре, откакто великият поет Пейо Яворов си отива оск...
Целият клас от гимназия "Пейо Яворов", където до миналия петък е учил Дилян Върбанов, изпрати вчера момчето в последния му час. 15-годишният тийнейджъ...
Лора е молила любимия си за кокаин, твърди писателят Тодор Иванов 2014 е годината на Яворовата смърт. На 29 октомври точно преди век към 5,30 след об...
Благоевград. На почетна стража пред бюст - паметника на Пейо Яворов застанаха в понеделник ученици от Девето основно училище в Благоевград. То носи им...
Благоевград. 136 години от рождението на поета и революционер Пейо Яворов ще бъдат отбелязани в Благоевград. Благоевградската общественост ще положи в...
Велико Търново. Поезията на Яворов и Ботев вдъхнови японският майстор на калиграфията Кихачиро Нишиура и той реши да ги преведе. Впечатлен от дели...
Благоевград. Днес се навършват 99 години от смъртта на българския поет и войвода Пейо Яворов. Официалната церемония по полагане на цветя и венци на па...
Стара Загора. От няколко дни къщата-музей на Пейо Яворов в Чирпан посреща почитателите на големия поет в нова дреха. „Музейният комплекс бе обновен и...
Проникновено изследване хвърля нова светлина върху трагичната съдба на големия поет