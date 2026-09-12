Как бихте отговорили: Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?
Само един преписвач нва матурите, Елин Пелин зарадва тийновете
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Само един преписвач нва матурите, Елин Пелин зарадва тийновете
Средният резултат е тройка
Не събрали и средния брой точки
Наказват десетокласници от професионалната гимназия по механотехника и транспорт „Никола Вапцаров" в Стара Загора, гаврили се със своя учителка в час....
През юни тази година ще се проведе пробна матура по компютърни умения сред 1000 десетокласници. Те ще тестват за първи път системата преди въвежданет...
София. Голям интерес към военното обучение проявяват десетокласниците, заяви днес министърът на отбраната Ангел Найденов. Учениците учат за историята...