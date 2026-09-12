Защо СМГ отново е №1? Най-желаното училище разкри тайната на успеха
Специализираните профилирани гимназии трябва да имат възможност сами да подбират учениците си
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Специализираните профилирани гимназии трябва да имат възможност сами да подбират учениците си
Само един преписвач нва матурите, Елин Пелин зарадва тийновете
София. Второто калсиране за гимназиите след седми клас разочарова 326 кандидат-гимназисти. Това е броят на учениците, които не попаднаха в списъците,...