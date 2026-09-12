Поправката на втората матура е в понеделник
Вторият държавен зрелостен изпит от сесията август–септември е задължителен
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Вторият държавен зрелостен изпит от сесията август–септември е задължителен
Над 110 хиляди деца се явяват на национално външно оценяване, като десетокласниците ще решават и задачи, свързани с природни науки
Математиката може да се окаже ключът към прием в предпочитаната специалност
Милите, не издържали стреса от изпитите
Малки обяви
Малки обяви
Българската диплома е конвертируема на глобалния трудов пазар
Стимулираме нови поколения творци в областите на резбата, керамиката, художествената обработка на метал, текстила, иконописта и църковния стенопис
Създай кариера с възможности без граници!
Ние не просто подготвяме специалисти за днешния ден, а формираме хора с визия за утрешния
Обучението ни е силно ориентирано към практиката
Те ще заменят досегашното НВО по математика
Смолян пак е голямата изненада
Нашата система е насочена предимно към заучаването на учебен материал – зазубрянето
Изпитите са по английски език и по физика
Идеята е развита с поправки в Закона за предучилищното и училищното образование
Български език и литература – 21 май, 2025 г., начало 8:30 ч. Вижте и другите!
Повече студенти в техническите специалности на университетите предвижда МОН Нова философия за средното образование у нас предлага просветния...
Министър Красимир Вълчев обмисля разделянето им