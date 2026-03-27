Стрес в университетите. Вдигат таксите

Промяна в таксите за всички студенти предлага Министерският съвет от новата учебна 2026/2027

г. Това става ясно от проекта на решение, публикуван за обществено обсъждане. Предвижда се средната годишна такса да бъде около 545 евро, а кандидатстването - средно 40 евро, предаде БГНЕС.

За докторантите в държавните университети средната годишна такса ще достигне 1130 евро, като таксата за кандидатстване за тях ще се увеличи до около 130 евро.

Четирите големи пловдивски ВУЗ-а също ще прекалкулират цените през новата учебна година. В ПУ "Паисий Хилендарски" според предложените от МС промени, на практика, тазгодишните такси ще останат почти без промяна за огромна част от специалностите. Така например сумата за педагогическите специалности под тепетата от 357,90 евро в момента ще скочи до 358 евро, или с едва 10 цента, което просто ще закръгли сумата, която студентите плащат.

Почти нищожно ще е увеличението и при най-популярната специалност в ПУ - правото. Там от следващата учебна година бъдещите адвокати и служители в съдебната система ще плащат 614 евро, което е с едва 45 евроцента повече, отколкото в момента - 613,55 евро.

В Пловдивския университет има дори специалности, при които таксата през учебната 2026/2027 ще падне леко - такива са повечето икономически направления (икономика, финанси, маркетинг). Там от 268,43 евро към момента за година от обучението таксата ще падне до 268 евро.

За разлика от студентите в ПУ обаче, колегите им от Университета по хранителни технологии ще плащат малко повече през новата година.

Студентите в икономическите специалности и туризма в момента броят 352,80 евро за година от обучението си. Ако предложението на МС обаче стане факт, от следващата академична година те ще дължат 400 евро, което прави увеличение с близо 15 на сто, или точно 47,20 евро.

В УХТ повече ще плащат и специализираните направления на обучение, като инженерните специалности, електротехника, както и хранителните технологии. Според сегашните тарифи за студенти редовно обучение и държавна поръчка те дължат по 511,30 евро за година, докато в предложението е записано от 2026/2027 година те да скочат до 550 евро (или с 38,70 евро повече).

Един от най-желаните ВУЗ-ове в страната - Медицинският университет в Пловдив, също ще се наложи да коригира в посока нагоре таксите си за обучение както на бъдещите лекари, така и на фармацевтите и зъболекарите, които се обучават под тепетата. В момента всички те за година от

държавната си поръчка плащат 613,56 евро, докато в предложението е записано от следващата учебна година да дължат по 620 евро.

Аграрният университет също ще се наложи да коригира таксите си през учебната 2026/2027 година, става ясно от документа, качен за обществено обсъждане. Обучението по трите най-масови направления там е без аналог - растениевъдство, растителна защита и животновъдство, които в момента струват на студентите по 388,58 евро на година, ще станат по точно 400 евро, ако промените станат факт.

Артистичните младежи, които се обучават в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ също ще трябва да преглътнат увеличение на таксите от новата академична година. За специалността "Музикално и танцово изкуство" годишната такса скача от сегашните 715,81 евро на 780 евро (или с 64,19 евро).

Другата популярна специалност там - "Педагогика на обучението", пък се оказва тази с най-голям скок под тепетата.

Обучението тук вече ще струва 850 евро, докато в момента за година студентите плащат 613,55.

Разликата от 236,45 евро повече в процентно изражение значи скок от близо 38 на сто.

