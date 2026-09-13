Революция във вузовете! Хартиените документи отстъпват място на електронните
Студентите ще следят статуса си в реално време, университетите получават свобода за внедряване
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Студентите ще следят статуса си в реално време, университетите получават свобода за внедряване
По тези цели има съгласие между Съвета на ректорите и Красимир Вълчев
Заради ниските възнаграждения в университетите
Имаме прекрасни специалисти, които могат да стоят в основата на всяка една дискусия
Назначихме специален заместник-министър за професионалното обучение, казва министърът на образованието
За да могат да освободят места за млади
Гимназисти и вузове минават онлайн
Университетите вдигат доходите от януари, казва проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС
Всеки проект трябва да е в партньорство между поне два вуза.
Липсват близо 2000 хидроинженери, казва заместник-ректорът на УАСГ проф. Славейко Господинов
Не сме сигурни дали през есента епидемичната обстановка няма да бъде по-сложна
Ако епидемията се проточи, кандидатите ще държат само един изпит и ще пропуснат така наречения втори шанс
В по-големите вузове с оценка по БЕЛ може да се кандидатства за повече от 20 специалности
Това е станало на тайно заседание на комисията извън столицата
Студентите във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите са щастливи
Фирмите ни отварят офиси в чужбина, за да обучават гастарбайтери
Част от завършилите десети клас най-вероятно ще отпаднат
Ректорите ще сключват договори с министъра, спират "хвърковатите чети" от професори
ГЕРБ и ректори обсъждат как университетите да се съобразяват с пазара на труда Основните предизвикателства във висшето образование у нас са разминава...
Студентите ще могат да кандидатстват за няколко стипендии, но ще получават по свой избор след писмено заявление само една от тях. Това предвижда проек...