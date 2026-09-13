Висшето училище по телекомуникации и пощи отбеляза 145 години с юбилейна пощенска марка
Събитието бе под надслов „История в развитие: 145 години телекомуникации и пощи в служба на България“
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Събитието бе под надслов „История в развитие: 145 години телекомуникации и пощи в служба на България“
Пловдив. Специалностите на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) е истински хит сред завършващите гимназия в Пловдив. Интересъ...
Стара Загора. Преди 40 години в Стара Загора отворя врати първото висше училище – Висшият институт по зоотехника и ветеринарна медицина, чийто наследн...