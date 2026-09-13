Ето как ще спасим света! Работна седмица от 2 дни и половина
Освен това учените препоръчват намаляване на консумацията на червено месо
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Освен това учените препоръчват намаляване на консумацията на червено месо
По професии най-дълго работят заетите в квалифицираното селско, горско и рибно стопанство
Светът на труда е на прага на нова голяма трансформация
Вcяĸa cpядa щe бъдe пoчивeн дeн дo втopo нapeждaнe
„Хората не са роботи“ - работодатели и синдикати спорят за промяната
Въпреки, че няма такъв закон
Извънредният труд може да достигне до четири часа на ден при един и същ работодател
Някои сектори са зачеркнати от младите хора, защото няма възможност за дистанционна работа
Едни професии изчезват, други стават незаменими
92% от компаниите са избpaли дa пpoдължaт дa пpилaгaт тoзи мoдeл и cлeд пpoбния пepиoд
Вестник "Телеграф" съобщи за готвени планове за въвеждането й
Най-много време отделят в Турция – 44 часа
Шестдневната работна седмица ще помогне в борбата с недекларирания труд
Програмата ще ce пpилaгa зa избpaнa гpyпa дъpжaвни cлyжитeли
В краткосрочен план повишаването на производителността, което получавате от AI, е много вълнуваща
70% от хората са готови да работят само 4 дни, дори ако това намали заплатата им
Лисабон. Конституционният съд на Португалия потвърди в понеделник удължаването на работната седмица в държавния сектор от 35 на 40 часа. Така бяха под...
По-кратка работна седмица ще ни направи по-здрави и ще ни даде по-пълноценен и устойчив начин на живот, освен това ще бъде по-добра за околната среда,...