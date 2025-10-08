Елените е любим курорт на мегазвезда на България

Нашата единствена мегазвезда във футбола Христо Стоичков най-много от цялото българско Черноморие обича да почива в курорта Елените.

Преди големия потоп той е бил цели три пъти там през изминалото лято. За това разказа пред "България Днес" популярният хотелиер и ресторантьор Пламен Сомлев, познат повече като Пако.

Той развива бизнес в района на Елените, като държи там и едно от най-посещаваните заведения за бързо хранене. Барът е със спортна насоченост, а по стените е окачена огромна колекция от футболни тениски и национални флагове от цял свят.

"За щастие, моят бар е нависоко и не е пострадал от наводнението. Колекцията от футболни екипи не е засегната. Много коли обаче бяха отнесени от водата, защото собствениците им ги беше домързяло да ги преместят въпреки предупрежденията. Имам приятели, на които целите апартаменти са във вода и кал. Не мога да кажа дали бедствието можеше да бъде избегнато.

Сега всеки се надпреварва да плюе и да дава съвети какво е можело да се направи, за да се предотврати", казва Пако. Той е оптимист, че курортът ще възстанови стария си облик и още следващото лято отново ще посреща туристи.

"Ще се оправят нещата, ще се мобилизират екипите и наносите ще бъдат разчистени. Застрахователите ще оправят щетите. Аз съм положителен човек и опитвам да мисля само хубави неща. Не е станало някакво разрушително земетресение, каквито виждаме, че има по света. Жалко е, че загубихме човешки животи. Иначе туристите ще продължат да си ходят в Елените", убеден е Сомлев.

При него често гостуват големи спортни звезди, както и футболни деятели като Христо Порточанов. На големи телевизори се гледат мачове в съчетание със средиземноморска кухня.

"Камата идва това лято два-три пъти. Харесва му в Елените. Балъков също е бил тук, но той няма чак толкова много време. Гостували са ми боксьорите Кубрат и Тервел Пулеви", свидетелства Пако. Казва, че по стените на заведението му има окачени над сто футболни фланелки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com