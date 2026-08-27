Нов шок с имотите на "Елените"

Почти година след опустошителното наводнение в „Елените“ собственици на имоти излязоха на протест с настояване институциите да предприемат конкретни действия за възстановяването на комплекса.

Те предупреждават, че при предстоящия дъждовен сезон опасността от ново наводнение остава, тъй като основният колектор е запушен, а по пътя на водата се е образувало нерегламентирано сметище, предаде БГНЕС.

Според протестиращите инфраструктурата в комплекса все още не е възстановена. Част от сградите остават необитаеми, а собственици твърдят, че близо година са без ток и вода и сами финансират част от възстановителните дейности.

„Главният проблем си стои и никой не предприема нищо. Колекторът е запушен, задръстен догоре. От другия месец започват дъждовете. Наводнението е неизбежно. Повторно. Кой ще поеме отговорност за следващите жертви и удавени хора?“, заяви Пламен Воденичаров, упълномощен от собственик на имоти в „Елените“.

„При положение, че аз имам Акт 16, призовавам кмета на Несебър и главния архитект на Несебър да се явят пред вашата камера и да ми кажат как, при положение че те ми издадоха Акт 16 и всичко е законно, в момента аз вече близо година нямам никакви комуникации – нито ток, нито вода“, заяви той.

Друг собственик – Динко Енчев, също предупреди за сериозен риск при нови обилни валежи.

„В момента водата няма къде да се отича. При едно наводнение ще има много жертви“, каза Енчев.

Той изрази притеснение и заради възможността комплексът отново да бъде пълен с туристи.

„Ако управляващата фирма пусне хотелите, има по хиляда деца, които лагеруват. И ако стане това, което стана тогава през октомври, ще бъде страшно“, предупреди Енчев.

Собствениците настояват компанията, която притежава земята, да изготви конкретен план за възстановяване на комплекса, преди да изисква такси за поддръжка.

„Искаме фирмата, собственик на земята, да направи план за възстановяване. Ние сме готови да плащаме за поддръжка, но какво да поддържаме? Поддръжката е на нещо, което съществува, а тук нищо няма“, заяви Енчев.

По думите му пораженията от наводнението са били сериозни – на първите етажи стените и обзавеждането са били отнесени, а някои от постоянно живеещите в комплекса са принудени да живеят под наем.

Собствениците настояват за спешни проверки и действия преди началото на дъждовния сезон, за да не се повтори трагедията от миналата година.