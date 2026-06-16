Платили 15 000 долара за героя на Кабо Верде

40-годишният вратар Возиня, който заслужено беше обявен за играч на мача при равенството 0:0 на отбора му Кабо Верде срещу Испания, не случайно се разплака след последния съдийски сигнал.

айката на героя не е била там, за да го види как пише история, тъй като не е можела да си позволи виза за САЩ.

Вратарят описа мача като този, за който е работил "цял живот" и заяви, че би искал да сподели този момент с покойните си баба и дядо и майка си.

През януари правителството на САЩ добави Кабо Верде към списъка на държавите, чиито граждани трябва да внесат гаранция от 15 000 долара преди да пътуват до САЩ, в допълнение към таксата за виза. В резултат на това майката на Возиня не е попълнила заявлението си. Вратарят е под рамката на Кабо Верде в продължение на 13 години.

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