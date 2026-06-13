Путин с остра реч на Парада на победата(ВИДЕО)
Свърза войната в Украйна с подвига от 1945 година
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Свърза войната в Украйна с подвига от 1945 година
Експозицията на стара съветска техника бе сред атракциите в парка "Горки" в Москва ден преди парада
Президентът пя химна, военните с учения от Сахалин до Калининград Над 110 000 души се събраха край стените на Кремъл часове преди началото на митинга...