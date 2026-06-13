7,4 по Рихтер регистрираха край Нова Зеландия
Няма опасност от цунами за страната
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Няма опасност от цунами за страната
Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер разтърси южната част на тихоокеанската островна държава Вануату. Това показва информация на Геологиче...
Задвижваният със слънчева енергия самолет "Солар импулс 2" "превзе" най-трудната част от околосветската си обиколка. Той кацна успешно в Калифорния, с...
Земетресение с магнитуд 7 по скалата на Рихтер е регистрирано в южната част на Тихия океан. То е усетено на 146 км северно от островната държава Вану...
Космическият кораб "Прогрес М-27М" излезе от околоземна орбита и изгоря в плътните слоеве на атмосферата над Тихия океан днес в 05:04 бълг. вр. Това о...
Тропическият циклон Пам връхлетя с 250 км/ч тихоокеанската островна държава Вануату. Засегнати са Соломоновите острови. Природната стихия е една от на...