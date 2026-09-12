Всичко за Делфин

Следете всички новини, анализи и коментари за Делфин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Общество Любопитно
Куче спаси делфинче (ВИДЕО)

Куче спаси делфинче (ВИДЕО)

Духът на прочутото куче Ласи оживя на Острова. Героят се казва Лейла. 4-годишното куче спаси малко делфинче на плаж в Уелс. Моментът беше запечатен от...

13 юли | 13:50
0 коментара
30807
Японец откри нова звезда

Японец откри нова звезда

Японски астроном се натъкна на нова звезда. Тя е част от съзвездието Делфин. Забелязана е за пръв път от Киочи Итагаки на 14 август. За това съобщава...

17 август | 13:53
0 коментара
91569