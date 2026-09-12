Това не са хора! Мигранти пребиха до смърт малко делфинче в Сеута
Кадри от плажа предизвикаха гняв сред местните жители, които настояват за разследване и наказания
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Кадри от плажа предизвикаха гняв сред местните жители, които настояват за разследване и наказания
В мрежите умуват за причината
Близо 50 нападения върху хора
Няколко дни поред местните засичали делфина и се свързали със спасителна група
Името му ще бъде избрано след конкурс
Селфито удари ново дъно. Малко делфинче е починало в ръцете на туристи, докато те са си го подавали, за да си направят снимка с него. Зловещата случка...
Духът на прочутото куче Ласи оживя на Острова. Героят се казва Лейла. 4-годишното куче спаси малко делфинче на плаж в Уелс. Моментът беше запечатен от...
Правителството открива процедури за предоставяне на концесия за услуга за два морски плажа в община Царево – „Къмпинг „Делфин"и „Корал". Предлаганият...
Дават ги на концесия само срещу гаранции за използване на обекти от естествени материали Освен плажа Корал регионалното министерство обмисля и този п...
Бургас. Мъртъв делфин изхвърли морето на плаж край Созопол. Според туристи, подали сигнала до РИОСВ, защитеният бозайник е бил убит. Очевидците твърдя...
Бургас. Огромен черноморски делфин бе намерен на брега край курортното селище "Дюни" до Созопол, предаде БГНЕС. Животното вероятно е убито, тъй като п...
Финландци, поляци и руснаци си резервират часове по нета Влюбени двойки, съпрузи и родители се редят на опашка пред най-големия на Балканите атракци...
Японски астроном се натъкна на нова звезда. Тя е част от съзвездието Делфин. Забелязана е за пръв път от Киочи Итагаки на 14 август. За това съобщава...