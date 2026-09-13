Тайни документи взривиха Испания: Разузнаването предупредило за масово нахлуване на мигранти
Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
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Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
Съдът нареди радикални ограничения за Facebook и Instagram
Спор за контрол и наблюдение разтърсва онлайн пространството
Приложението бе добавено днес в списъка на "много големите онлайн платформи (в ЕС)“
Това беше дългоочакван момент за технологичните фенове и потребителите
Проблемът се оказа масов: след инсталирането на WhatsApp версия 2.2329.13
Промяната е следствие изискванията на ЕС
Вече ще позволява да записвате и изпращате видеоклипове
Функцията за видеосъобщения започна да се разпространява от WhatsApp на платформите iOS и Android поне от миналия месец, а WhatsApp заяви в изявление,...
Очакват се и други подобрения на приложението
Това обаче ще бъде възможно в рамките на 15 минути след изпращането
Режимът Companion дава възможност за използване на един акаунт в WhatsApp на различни устройства с една и съща операционна система
Мрежата пуска и други нови функции
Неотдавна Комисията по защита на данните наложи глоба от 400 млн. евро на компанията за нарушения
Новата функция се нарича "Случайно изтриване". Използва се за показване на съобщение в продължение на 5 секунди, което ви предупреждава да изтриете ин...
Възможността за сега е само за тестери
WhatsApp ще позволи безшумно да напускате групи
Функцията ще е достъпна скоро и на iOS, и на Android
Тази функция предлага ново ниво на контрол
За да извършат прехвърлянето, потребителите ще се нуждаят от устройства с операционни системи поне Android 5 и iOS 15.5