Тръмп празнува 80 години с бойна арена пред Белия дом за 60 милиона долара
Арената разполага с 4500 места за зрители, но интересът към събитието е значително по-голям
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Арената разполага с 4500 места за зрители, но интересът към събитието е значително по-голям
Горд съм, че се присъединявам към този проект, за да издигна спорта на следващото ниво, каза още той
Освен футболните емоции, спортните канали на А1 ще предложат още много зрелище за феновете
Бившият шампион в тежка категория на UFC Брок Леснар ще се завърне към ММА. И това ще стане на UFC 200. Във второто основно събитие на вечерта Леснар...
Считаната за една от най-талантливите американки в UFC Пейдж ван Зант показа класа и на танцувалната сцена. 21-годишната блондинка взриви публиката на...
Световният вицешампион по MMA от първенството в Лас Вегас Тенчо Караенев не е трябвало да бъде част от тима, призна президентът на родната федерация п...
От БФММА канят на пресконференция утре със сребърния медалист Тенчо Караенев България и Българската федерация по ММА /БФММА/ имат вицесветовен шампио...
Москва. Хърватската ММА легенда и бивш шампион от PRIDE, Мирко "Кро Коп" Филипович ще излезе срещу ветерана Александър Емилианенко в състезанието Lege...