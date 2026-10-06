Край на войната в Украйна? Зеленски чака решаващ ход от САЩ и Русия

На фона на нови тежки руски удари по Украйна Володимир Зеленски заговори за възможно възобновяване на преговорите за край на войната още през октомври. Украинският президент заяви, че очаква САЩ да успее да организира тристранна среща с участието на Киев и Москва. Украинският екип вече е готов, подчерта той, като постави следващия ход директно пред Русия. ДПА съобщава, че според Зеленски дипломацията трябва да се превърне в приоритет и за Кремъл.

САЩ опитва да събере Киев и Москва

„Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща още през октомври“, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение.

По думите му украинският преговарящ екип е готов да участва незабавно. „Сега тази готовност трябва да дойде и от страна на Русия“, добави украинският лидер.

Зеленски настоя, че Москва трябва да премине от военен натиск към реални дипломатически действия. „Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия“, заяви той.

Зеленски: Москва избира ударите

Украинският президент обвини Русия, че досега е използвала основно военна сила вместо реални опити за политическо решение. „Досега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украйна и дестабилизирането на връзките й с Европа“, каза Зеленски.

Той постави важна задача и пред Вашингтон и останалите партньори на Киев. Според него те трябва да използват политическото си влияние, за да принудят Москва да направи конкретна крачка към преговори.

„Важна задача за САЩ и всички влиятелни партньори на Украйна е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства“, заяви Зеленски.

Москва също говори за преговори

Русия многократно е заявявала от началото на войната, че е готова за преговори, но поставя условия, които Киев определя като неприемливи. Това е една от основните причини досегашните дипломатически инициативи да не доведат до трайно споразумение.

Владимир Путин отново заяви по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и желае те да приключат възможно най-бързо. Руският президент обаче веднага добави важно условие. „Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация и за руския народ“, каза Путин.

Именно разминаването около тези условия остава един от най-трудните въпроси пред всяка нова дипломатическа инициатива.

Октомври може да се окаже решаващ

В последните дни отново се появиха сигнали за засилена американска активност около възможно възобновяване на разговорите. Зеленски потвърди, че Вашингтон работи по идея за нова тристранна среща, като украинската страна настоява тя да се проведе възможно най-скоро.

Дали Москва ще приеме подобен формат, засега остава неясно. Ако това се случи, обаче, срещата би била един от най-сериозните дипломатически опити за прекратяване на войната през последните месеци.

Затова следващите седмици могат да се окажат решаващи - или ще се отвори нов прозорец за преговори, или войната ще продължи със същата тежка военна логика.