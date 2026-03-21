Иран заплаши да атакува туристически дестинации и паркове по целия свят

Иран заплаши да атакува туристически и развлекателни обекти по целия свят като демонстрация на твърдост в петък, пише "Индипендънт".

Това се случва почти три седмици след началото на съвместните удари на САЩ и Израел, при които бяха убити редица от водещите лидери в Техеран и бяха нанесени тежки щети на оръжейната и енергийната индустрия на страната.

Иран нанесе удари по Израел и по енергийни обекти в съседни арабски държави от Персийския залив, докато много хора в региона отбелязваха един от най-свещените дни в мюсюлманския календар. В самия Иран се празнуваше и персийската Нова година – Навруз, обикновено весел празник, който тази година протича значително по-сдържано. Междувременно американската армия разгръща още три военни кораба и около 2500 морски пехотинци в Близкия изток, съобщи официален представител.

Американски служител потвърди в петък, че десантният кораб USS Boxer и още два амфибийни щурмови кораба, заедно с около 2500 морски пехотинци от 11-та експедиционна част, са отплавали от базата си в Сан Диего към Близкия изток. Двама други представители на САЩ също потвърдиха разполагането на корабите, без да уточнят крайната им дестинация. И тримата говориха при условие за анонимност заради чувствителността на военната операция.

Поради оскъдната информация, излизаща от Иран, остава неясно какви щети са понесли оръжейните, ядрените и енергийните му съоръжения от началото на войната на 28 февруари, както и кой реално контролира страната.

Въпреки това Иран демонстрира, че все още е способен да нанася удари, които нарушават доставките на петрол и разклащат световната икономика, повишавайки цените на храните и горивата далеч отвъд Близкия изток.

САЩ и Израел дават различни обяснения за целите на войната – от опит за предизвикване на вътрешно въстание и сваляне на иранското ръководство до унищожаване на ядрената и ракетната му програма. Засега няма публични признаци за подобно въстание, нито изгледи за скорошен край на конфликта.

Но Иран заплашва световни туристически обекти. Говорителят на иранските въоръжени сили генерал Аболфазл Шекарчи предупреди в петък, че „паркове, развлекателни зони и туристически дестинации“ по света няма да бъдат безопасни за враговете на Техеран. Заплахата поднови опасенията, че Иран може отново да прибегне до атаки извън Близкия изток като средство за натиск.

Американски и израелски лидери заявяват, че седмиците на удари са нанесли сериозни щети на иранската армия. Въздушните атаки са убили и върховния лидер на страната, ръководителя на Върховния съвет за национална сигурност и редица високопоставени военни и политически фигури.

Израелската армия съобщи в петък, че Есмаил Ахмади – ръководител на разузнаването на Басидж, вътрешна паравоенна структура – е бил убит при удар по-рано през седмицата, при който са загинали и други лидери на организацията.

В четвъртък израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че иранският флот е унищожен, а военновъздушните сили – сериозно отслабени, като добави, че способността на страната да произвежда балистични ракети е била неутрализирана. В петък обаче иранската Революционна гвардия оспори това твърдение.

„Произвеждаме ракети дори по време на война, което е впечатляващо, и няма особен проблем със запасите“, заяви говорителят генерал Али Мохамад Наейни, цитиран от държавния вестник IRAN.

Малко след това иранската държавна телевизия съобщи, че Наейни е загинал при въздушен удар.

Новият върховен лидер на страната аятолах Моджтаба Хаменей също направи рядко изявление, заявявайки, че враговете на Иран трябва да бъдат лишени от „сигурност“. Той не е бил виждан публично, откакто наследи баща си – 86-годишния аятолах Али Хаменей, убит при израелски удар в първия ден на войната.

Рафинерия в Кувейт под атака, експлозии разтърсват Дубай

Иран засили атаките си срещу енергийна инфраструктура в страните от Персийския залив, след като Израел по-рано през седмицата удари голямото иранско газово находище „Южен Парс“.

Две вълни от ирански дронове атакуваха рано в петък петролна рафинерия в Кувейт, предизвиквайки пожар. Рафинерията „Мина ал-Ахмади“, която преработва около 730 000 барела петрол дневно, е една от най-големите в Близкия изток. Тя беше повредена и при друга иранска атака в четвъртък.

Бахрейн съобщи за пожар, след като отломки от прихванат снаряд са паднали върху склад, а Саудитска Арабия обяви, че е свалила множество дронове, насочени към богатата на петрол Източна провинция.

Силни експлозии разтърсиха Дубай, докато системите за противовъздушна отбрана прехващаха цели над града, където много хора отбелязваха края на Рамадан – празника Ид ал-Фитр.

В Иран междувременно мнозина отбелязваха Навруз, въпреки че Израел съобщи за нови удари, а над Техеран се чуваха експлозии. Персийската Нова година, съвпадаща с пролетното равноденствие, е традиция с хилядолетна история в Югозападна Азия.

Експлозии бяха чути и в Йерусалим, след предупреждение на израелската армия за приближаващи ирански ракети. Спешните служби съобщиха за двама леко ранени около 70-годишна възраст.

Освен ударите по Иран, Израел редовно атакува и Ливан, насочвайки се срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, която изстрелва ракети и дронове по израелска територия.

В петък Израел разшири действията си и към Сирия, като заяви, че е поразил инфраструктура там в отговор на атаки срещу друзкото малцинство. Сирийската държавна агенция САНА не потвърди веднага информацията.

Над 1300 души са загинали в Иран от началото на войната. В Ливан израелските удари са разселили над 1 милион души, а според властите повече от 1000 са убити. Израел твърди, че е ликвидирал над 500 бойци на „Хизбула“.

В Израел 15 души са загинали от ирански ракетни удари, а четирима – на Западния бряг. Най-малко 13 американски военнослужещи също са убити.

Войната разклаща световната икономика

Атаките на Иран срещу енергийна инфраструктура в Персийския залив, съчетани с контрола му върху корабоплаването през Ормузкия проток – стратегически маршрут, през който преминава около една пета от световния петрол и ключови стоки – засилват опасенията от глобална енергийна криза.

Сортът Брент, международният еталон за петрол, рязко поскъпна по време на конфликта и в петък сутринта се търгуваше около 107 долара за барел – ръст от над 47% от началото на войната.

