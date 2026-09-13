Нагли кръчмари побъркаха хората в наш топ курорт
Ежедневен тормоз заради обект за производство на закуски
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Ежедневен тормоз заради обект за производство на закуски
Хората продължават да са гневни
Крадци обраха пощенската станция в пернишкото село Дивотино, съобщиха за Нова телевизия от ОД на МВР-Перник. Отмъкнати са малко над 100 лева, винетни...