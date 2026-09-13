Внимание, шофьори: Колоездачната обиколка затваря пътища в 6 области
От 29 август до 2 септември движението по десетки участъци ще бъде временно ограничавано
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От 29 август до 2 септември движението по десетки участъци ще бъде временно ограничавано
Ваканционното селище ще има и семейни къщи
1 и 2 Юни 2024г. – Дни на розата в „Дамасцена“
Той е приготвен с дарена овца от кмета на курортната община Павел баня
Царица Роза и Цар на минералната вода избраха избраха в Павел баня на традиционните празници в курортното градче.
Мъж е загинал след като е бил блъснат от кмета на Павел Баня Станимир Радевски. Инцидент е станал снощи около 20.30 часа на междуселския път между Пав...
Миков и Пъдев застанаха зад параолимпийците Председателят на БСП Михаил Миков, зам.-председателят на партията Драгомир Стойнев, депутатът от ПГ на БС...
Пет общини от Долината на розите – Казанлък, Карлово, Сопот, Павел баня и Мъглиж, се представиха с общ щанд на едно от най-големите международни турис...
Павел Баня. 30-годишна жителка на село Александрово остана без автомобила си, след като неизвестно лице е отнело паркирания пред дома й на ул. „Але...
Стара Загора. На връх 15 септември община Павел баня остава без обществен транспорт. Има реална опасност да бъде помрачен и първия учебен ден, тъй кат...
Стара Загора. Автомобил се вряза в автобус с 20 души край Павел Баня, съобщи Нова ТВ. Около 7 ч. сутринта лека кола с бургаска регистрация се е врязал...
Павел баня. С близо тричасов концерт спектакъл в Павел баня читалище „Напред – 1903" отбеляза своята 110-та годишнина. На събитието присъстваха обла...
Държавния профилакториум ПРО–ЕАД в Павел баня плащал тока и водата на частни наематели
Павел баня. Водя битката срещу ГЕРБ, защото съм убеден, че не може повече да се живее в лъжа. ГЕРБ гледат в очите и лъжат без да им мигне окото. Това...
Управникът на Павел баня прехвърил имоти и нанесъл щети за 800 000 лв.