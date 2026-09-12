Внимание, шофьори: Колоездачната обиколка затваря пътища в 6 области
От 29 август до 2 септември движението по десетки участъци ще бъде временно ограничавано
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От 29 август до 2 септември движението по десетки участъци ще бъде временно ограничавано
Зам.-кметът на София д-р Тодор Чобанов даде пред Народното събрание официалния старт на 65-ата колоездачна Обиколка на България. Турът събра тази годи...
София. 63-ата Международна Обиколка на България по колоездене стартира тази сутрин. Официален старт даде президентът на България Росен Плевенлиев. На...
Казанлък. Община Казанлък подкрепи инициативата на Българския колоездачен съюз градът на розите да стане етапен град от състезанието. Казанлък ще поср...